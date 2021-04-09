تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الأول بوادي ارهيو في غليزان من توقيف أربعة أشخاص عن قضية السرقة من داخل مسكن.

وهذا على إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى ذات المصالح مفادها تعرضه للسرقة من قبل مجهولين بأحد الأحياء الشعبية، طالت أغراضه ممثلة في مبلغ مالي قدره 124 مليون سنتيم ومجوهرات من المعدن الأصفر "الذهب".

وعلى الفور باشرت ذات المصلحة عملية البحث والتحري أين أسفرت عن توقيف المشتبه في تورطهم في السرقة.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام العدالة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بتوافر ظرفي التعدد والكسر.