تشهد الولايات الجنوبية بين الحين والآخر عواصف رملية، وعادة ما تتطور هذه العواصف بسرعة كبيرة، بحيث يمكنها أن تشكل مصدرا كبيرا للخطر أثناء القيادة، خاصة أثناء القيادة بالطرق الصحراوية، وما يترتب عليه من عواقب وخيمة في ظل عدم التقيد بالنصائح والإرشادات.

وفي هذا السياق قدمت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة، نصائح وإرشادات لسائقي المركبات تفاديا للوقوع في المخاطر التي قد تعترضهم أثناء السياقة في أجواء حبات الرمال المتطايرة والزوابع الرملية التي يترتب عنها ضعف الرؤية.

وأوضحت ذات المصالح في منشور لها عبر حسابها على الفايسبوك، أنه يتعين على السائقين المتوجهين إلى الولايات الجنوبية أو في هذه الولايات متابعة النشرات الجوية الخاصة بالرياح إلى غاية انتهائها وضرورة القيادة ببطء وحذر شديد، مع ترك مسافة آمان كافية بين والسيارات.

وأضاف المنشور أنه ينبغي على السائق غلق نوافذ السيارة أثناء السير أو التوقف وذلك لتجنب حالات الاختناق أو حدوث أية مشاكل في التنفس.

كما أنه من الأفضل القيادة بمنتصف الطريق، لتفادي سقوط الأشياء من المباني أو سقوط أغصان الأشجار.

وتابع المصدر نفسه إذا كان السائق موجودا بوسط العاصفة، بحيث لا يتمكن من الرؤية بصورة كلية أو جزئية، فإنه يفضل ركن السيارة والتأكد من إطفائها في حالة توفر مكان مناسب للتوقف، ولكن في حالة عدم توفر مكان جيد، يجب القيادة ببطء وجعل مصابيح السيارة مضاءة.

كما يراعى عدم تجاوز سيارة مقطورة أو الدراجات النارية أثناء قيادتها في العواصف الرملية، وفي هذه الحالة ينصح بتجنب ركن السيارة تحت الأشجار، بسبب خطر سقوطها، ومن الأحسن أيضا التوقف عن القيادة وعدم دخول المنطقة المعنية بالعاصفة، بدلا من المضي قدما والدخول فيها أثناء سيرها والتوقف على أحد جوانب الطريق أثناء العواصف.

وأكدت الحماية المدنية أنه في وسط العاصفة الرملية ينصح بالتوقف قبالة الرصيف في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الطريق، فهذا الأمر سوف يساعد كثيرا على البقاء في أمان بعيدا عن أي حوادث متسلسلة، والتي قد تحدث طوال فترة العاصفة، وفي حالة التوقف وركن السيارة في أحد الجانبين يراعى التأكد من أن مصابيح السيارة غير مضاءة حتى لا يحدث اصطدام أحدى السيارات من الخلف، حيث يظن صاحبها بأنها تسير أو تتحرك، مع تنظيف الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة.

ودعت ذات المصالح إلى تغطية الأنف والفم بقناع واق أو قطعة قماش مبللة، وتجنب فرك العينين للحيلولة دون تعرّضهما للالتهابات، علماً بأن التهاب العين أمر شائع خلال موسم العواصف الرملية ولمزيد من الوقاية ينصح بارتداء نظارات واقية محكمة الإغلاق لمنع دخول الغبار في العينين.

أما في الحالات التي يشعر فيها الشخص بتهيّج العينين ينصح بغسلهما بالماء مع التزام الحذر الشديد إذا كان المعني يستعمل العدسات اللاصقة.