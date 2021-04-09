نددت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، تماطل وتسويف رؤساء البلديات، في تحديد مساحات لتنظيم معارض تجارية خلال شهر رمضان.

ودعت الجمعية في بيان لها اليوم الجمعة، الولاة بالتدخّل العاجل عبر رؤساء الدّوائر من أجل تحديد مساحات تنظيم المعارض التجاريّة المتّفق عليها وكذا منح رخص تنظيمها من أجل توسيع شبكات التسويق وضمان الوفرة واستقرار الأسعار.

وأكدت أن الكثير من مسؤولي البلديات لم يحددوا مساحات لتنظيم معارض تجارية، بحجة انشغالهم بالقوائم الانتخابيّة، وفق المصدر.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة التجارة، عن إعدادها برنامجا خاصا لشهر رمضان لاسيما إقامة المعارض التجارية في كل بلدية من أجل ضمان الوفرة واستقرار أسعار المنتوجات الغذائية.