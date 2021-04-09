أوقفت مصالح أمن ولاية ميلة أمس ثلاثة أشخاص، كما حجزت 88 قطعة نقدية أثرية.

العملية جاءت على إثر تحديد هوية الأشخاص الموقوفين الذين كانوا يعرضون القطع النقدية الأثرية للبيع عبر شبكة التواصل الاجتماعي (فايسبوك) ليتم تحديد مكان عقد الصفقة المشبوهة، ليتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 31 سنة رفقة شخصين آخرين بمحطة المسافرين بمدينة شلغوم العيد، بتفتيش المشتبه فيه ومرافقيه البالغين من العمر 28 و36 سنة عثر بحوزتهم على 88 قطعة نقدية أثرية.

الخبرة المنجزة على المحجوزات من طرف مديرية الثقافة لولاية ميلة بينت أن القطع النقدية الأثرية من مادة النحاس وأنها تعود للفترة النوميدية.

بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة شلغوم العيد.