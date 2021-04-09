خرجت جموع من المواطنين ككل جمعة في مسيرة الحراك الشعبي عبر العديد من ولايات الوطن، على غرار العاصمة أين امتلأت الشوارع قبل المدينة بالمحتجين القادمين من مختلف الأحياء مثل محمد بلوزداد، باب الوادي، حاملين الشعارات المعروفة والمطالبة بتجسيد مطالب الحراك.

بجاية

في بجاية أيضا خرجت حشود للمطالبة بالتغيير الجذري وإطلاق سراح معتقلي الجراك.

البويرة

تجمع مواطنون فور الانتهاء من أداء صلاة الجمعة بساحة الشهداء بوسط مدينة البويرة للانطلاق في الجمعة رقم 112 من الحراك الشعبي.

وقد سار المتظاهرون انطلاقا من ساحة الشهداء مرورا بساحة رحيم غالية وبمحور الدوران لمقر الولاية وصولا إلى ساحة الوئام.