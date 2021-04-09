قال حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب المنتخب المصري مصر سابقا، إن فريق الترجي التونسي سيخوض مواجهة مولودية الجزائر برغبة قوية في تحقيق الانتصار.

وأكد اليوم، حازم إمام في تصريحات لموقع " كورة": "الزمالك عليه التفكير جيدا في لقائه أمام تونغيت دون تهاون، لأن الفريق السنغالي قدم نتائج جيدة حتى الآن."

وأضاف: "من المهم للغاية أن يتجاهل الزمالك لقاء الترجي ومولودية الجزائر، الاتحاد الإفريقي سيتابع هذه المواجهة بجدية، وكذلك سيتابعها جمهور كبيرو بالتالي من الصعب أن يحدث أي تلاعب".

ووفق نفس المصدر أردف إمام:" الترجي سيخوض اللقاء بقوة بحثا عن الفوز، لتأكيد صدارته، خسارة الفريق التونسي في الجولة الماضية تزيد أيضا من دوافعه للفوز".

وختم كلامه: " إذا بلغ الزمالك ربع النهائي، واستمر بنفس الأداء الذي قدمه أمام المولودية سيذهب بعيدا في هذه البطولة".