اهتزت، صباح اليوم الجمعة، قرية الواد الكبير ببلدية عين شرشار بسكيكدة، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 31 سنة.

وأوضحت مصادر، أن الضحية تلقى عدة ضربات على مستوى جسده وقطع رأسه بواسطة ساطور.

وأضافت، أنه تم العثور على جثة الضحية مقطوعة الرأس في فناء المنزل حيث سارعوا بإبلاغ مصالح الدرك الوطني التي قامت بتوقيف الأب المشتبه به، حيث أن الأب يعاني من اضطرابات نفسية.

وتم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية بعزابة إلى مصلحة حفظ الجثة بمستشفى محمد دندان ، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب حادث الجريمة.