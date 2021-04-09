تحدث صباح اليوم، الجمعة رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر عبد الناصر ألماس عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام الترجي التونسي والمقررة غدا ضمن الجولة الأخيرة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات لبرنامج" استديو الكرة " الذي يبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى:" كنا نعتقد أن ضمان التأهل إلى الدور القادم سيكون أمام الزمالك بملعب 5 جويلية، لكن للأسف لم يتسن لنا ذلك، نسينا تلك المواجهة والآن كل التركيز على لقاء الترجي".

وأردف:" التحضيرات هنا في تونس تجري في ظروف جيدة، الشيء الإيجابي الذي لمسناه هو رغبة اللاعبين في الفوز والتأهل، سيغيب عنا كل من عبد الحفيظ وسعدو بسبب الإصابة، فيما لم يتنقل الثنائي شعال وبن علجية معنا لإحالتهما على المجلس التأديبي لسوء السلوك وارتكابهم لتصرفات غير رياضية في حين فريوي سيكون حاضرا معنا".

وبخصوص مستقبل المدرب عبد القادر عمراني أكد ألماس:" لم نفصل بعد في مستقبل عمراني، كل تركيزنا منصّب على لقاء اليوم، عند العودة إلى الجزائر سنجلس سوّيا ونتحدث بعقلانية عن مستقبله وأنيغو ليس ضمن اهتماماتنا".

نفس المتحدث فنّد الأخبار المتداولة والتي تشير إلى عودة نبيل نغيز إلى الفريق مجددا واعتبرها اشاعة من صادر من جهات مختلفة.

ألماس عرّج على مراسلة " التاس" بخصوص قضية اللاعب الكاميروني روني وأوضح أن روني متابع قضائيا هنا في الجزائر وإدارة مولودية الجزائر سترسل ملف الطعن في القرار الصادر في الآجال المحددة.