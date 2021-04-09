تمسك المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "كنابست" بالإضراب المقرر يومي 12 و13 أفريل الجاري.

وقال المجلس في بيان له بعد اجتماعه بمسؤولي وزارة التربية، أن اللقاء لم يرق لتطلعات عمال القطاع.

ودعت "كنابست" إلى تحسين القدرة الشرائية للأستاذ كونها تعرف تدنيا غير مسبوق مما يستوجب رفع الأجور وتثمين النقطة الاستدلالية بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية.

كما تمسكوا بثلاثية ملف التقاعد، ملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل. وكذا تحيين منحة تعويض المنطقة التي ما زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989، وايلاء ملف السكن للأستاذ أولوية قصوى.

وطالب أيضا التخفيف عن الأساتذة من خلال فتح المناصب المالية للتوظيف وتسقيف حجم الحصص، وفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة.

كما دعت النقابة إلى توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة مع ضرورة مراجعة منظومة التوظيف باعتماد المسابقة على أساس الشهادة، وتثمين خبرة وأقدمية الأساتذة المتعاقدين.