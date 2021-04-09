بررت مصالح الوزارة الأولى الفرنسية تأجيل زيارة الوزير الأول الفرنسي بالوضع الصحي الذي لا يسمح بإجراء محادثات في أريحية، غير أن وسائل إعلام فرنسية كشفت أن ضعف التمثيل كان حجة الطرف الجزائري لطلب تأجيلها.

وقالت يومية "لوفيغارو" أنه عكس ما تقدمت به مصالح الوزارة الأولى حول الوضع الصحي، فإن مصدرا دبلوماسيا فرنسيا أكد ما تداولته وسائل إعلام جزائرية، على أن مستوى التمثيل الفرنسي أو بالأحرى تركيبة الوفد الفرنسي لم يرق للطرف الجزائري الذي طلب التأجيل إلى موعد لاحق.