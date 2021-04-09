كشف صباح اليوم، رئيس لجنة الترشيحات لانتخابات الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبد المجيد ياحي أنه لا يوجد أي مترشح قدم ملفه من أجل الجمعية الانتخابية القادمة وذلك قبل انتهاء الآجال المحددة بمنتصف ليلة اليوم.

وقال في تصريحات عبر أمواج القناة الأولى: " ربما سيكون مستجدات بعد منتصف نهار اليوم، سألتفي اليوم مع أعضاء اللجنة من أجل تحديد طريقة عمل نظرا لضيق الوقت، سنكون صارمين بخصوص المواعيد المحددة مسبقا، من قبل السلطات العمومية، وسنقوم غدا بدراسة الملفات ومنح الفرص للراغبين في الطعن في حال كان هناك مترشحين".

وأضاف:" يشترط على المترشح أن يكون على رأس جمعية رياضية لمدة خمس سنوات، لكن اللوائح الجديدة للفاف وضعت ثلاث سنوات فقط ووجب أن تكون متتالية، ومن يريد الحكم بالعدل في الكرة الجزائرية عليه أن يستوفي الشروط اللازمة".

وواصل ياحي كلامه بخصوص الرئيس القادم للفاف:" في حال عدم استقبال أي ملف فنحن مجبرون على تأجيل الانتخابات، حقيقة نحن نتجه نحو الحائط مباشرة، لم أتكلم مع وزير الشباب والرياضة لأن لديه كل الصلاحيات في إجراء هذا الموعد الهام، أما نحن فليس لدينا أي صلاحيات لرفض القيام بواجبنا" وختم رئيس اتحاد نادي اتحاد الشاوية: "حتى توقيت ومكان انعقاد الانتخابات لم نفصل فيه بعد، حقيقة الجزائر تلعب بالنار لأننا نخشى أن تتدخل الفيفا ومنتخبنا قادم على نهائيات أمم إفريقيا، وتصفيات كأس العالم، صراحة الرئيس القادم للفاف لا أضمن أنه سيبقى في منصبه ولا حتى أعضاء مكتبه الفيدرالي".