يلعب فريق شباب بلوزداد، بداية من الساعة الثانية من ظهر اليوم، آخر حظوظه في ختام مواجهات المجموعة الثانية من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا عند مواجهته لنادي صان داونز الجنوب إفريقي في حين يستضيف مازيمبي الكونغولي نظيره الهلال السوداني.

ويحتل صن داونز صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وضمن رسميا التأهل لدور الربع نهائي كمتصدر للمجموع في حين يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، أما الهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيرا مازيمبي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطيتين وهو المقصى من السباق.

ويسعى الهلال السوداني لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة مضيفه مازيمبي، حيث أن الفوز في اللقاء، مع تعادل شباب بلوزداد على ملعب صن داونز، سيؤهل الفريق السوداني للدور ربع النهائي بفارق المواجهات المباشرة بعد التساوي في عدد النقاط. كما أن فوز الهلال وخسارة شباب بلوزداد أمام صن داونز، سيمنح بطاقة التأهل لنادي الهلال للدور القادم بفارق نقطة عن الشباب.

أما فريق شباب بلوزداد فلديه العديد من الخيارات للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حتى في حال خسارته أمام صن داونز، فيكفيه تعادل الهلال أمام مضيفه مازيمبي.

وفي تصريحات صباح اليوم عبر أمواج القناة الأولى قال المدرب المؤقت كريم بختي: "بعد مواجهة مازيمبي انعشنا الحظوظ في التأهل تنتظرنا مواجهة صعبة كل التركيز على هذه المواجهة، اللقاء سيكون على شكل نهائي من جهتنا حضرنا جيدا، انتصارنا سيكون تأهل تاريخي إن شاء الله، علينا رد الاعتبار للهزيمة القاسية التي تلقيناها."

وأضاف: "هناك العديد من الغيابات المؤثرة في صورة ، ثابتي، نساخ ، كداد وبلخير، أتمنى من البدائل أن يقدموا الإضافة اللازمة".