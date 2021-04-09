قررت وزارة الداخلية السعودية تطبيق مخالفة نظامية بحق من يضبط قادما لأداء العمرة خلال شهر رمضان، دون الحصول على تصريح بغرامة مالية قدرها 10.000 ريال سعودي.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن تنفيذ تلك الإجراءات جاء ضمن مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي وساحاته.

وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات التي تقضي بحصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي، على تصريح بذلك.

وأكدت الوزارة أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.