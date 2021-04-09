توج الفيلم الروائي القصير "كاين ولا مكانش" للمخرج الجزائري قادة عبد الله بجائزة "لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي" في دورته الأولى الذي اختتم الأربعاء وبث عبر "يو تيوب".

ونال الفيلم القصير "كاين ولا مكانش" للمخرج الجزائري الشاب قادة عبد الله جائزة لجنة تحكيم مهرجان البحرين السينمائي ضمن فئة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة.

وتشكل المساواة في الحقوق للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الموضوع الرئيسي لفيلم "كاين ولا مكانش" الذي تحصل سابقا على جائزة أفضل عمل متكامل خلال مشاركته في أيام الفيلم القصير لتيسمسيلت نوفمبر 2018 وبعين الكبيرة في سطيف مارس 2019 وكذا في الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للفيلم الجامعي لوهران 2020 إلى جانب جائزة أحسن للمهرجان السينمائي الدولي للفيلم الروائي القصير باتنة 2021.

وقد أعلنت إدارة مهرجان البحرين السينمائي الذي أقيم تحت شعار "سينما لأجلك" عن أسماء الفائزين في فئات مسابقته حيث فاز فيلم "أغنية البجعة " للمخرج يزيد القادري من المغرب على جائزة أفضل فيلم روائي قصير وتوج فيلم "القرى السبع" إخراج فرح أبو خروب من لبنان بجائزة مسابقة الأفلام الوثائقية أما جائزة أفلام التحريك فعادت إلى الفيلم الأردني "أزرار" من إخراج أحمد جابر فيما فاز الفيلم المصري توك توك" إخراج محمد خضير في مسابقة أفلام المرأة.

وكان المهرجان الذي حمل في طبعته الأولى اسم الروائي والسيناريست والمنتج الراحل فريد رمضان قد تأجل أكثر من مرة بسبب الحالة الوبائية. وقد تلقى 450 فيلما من 18 دولة عربية اختار منها 92 فيلما للتنافس على جوائزه.

وتعود فكرة المهرجان إلى نادي البحرين للسينما الذي كان ينظم مسابقة للأفلام البحرينية القصيرة منذ عام 2017 قبل أن يقرر توسيع نطاق المنافسة وتبادل الخبرات للمستوى الإقليمي.