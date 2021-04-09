سجلت صباح اليوم الجمعة على الساعة السادسة صباحا وثلاث وثلاثين دقيقة (06:33) هزة أرضية ارتدادية بقوة 3.4 درجات على سلم ريختر بالقرب من منطقة أولاد سلام بولاية باتنة حسب ما أفاد به بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وقد حدد مركز الهزة بأربعة كلم جنوب غرب أولاد سلام. ويتعلق الأمر حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بهزة ارتدادية للهزة التي سجلت أمس الخميس على الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق ليلا بقوة 3.3 درجات على سلم ريختر بالقرب من منطقة أولاد سلام بنفس الولاية. وقد حدد مركز الهزة الأرضية بـ 6 كلم جنوب غرب أولاد سلام.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات أمس الخميس على الساعة الثامنة ليلا بولاية البويرة وحدد مركزها على بعد 20 كيلومترا جنوب-شرق سور الغزلان.