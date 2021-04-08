صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب ، اليوم من البليدة، أن الصندوق الوطني للتقاعد لن يعرف أي تعليق أو توقيف في التمويل، تحت أي مبرر أو ظرف، مثلما حدث و يحدث في هذه الفترة من الأزمة الصحية لانتشار فيروس كوفيد 19، مطمئنا في السياق ، بأن الصندوق الوطني للاستثمارات معني بتمويله، و أن الأيام القادمة ستشهد عودة في وضعه الطبيعي و توازنه .



و أضاف الوزير، بأن الوضع سيعرف تحسنا مع الانتعاش الاقتصادي و مع حجم الاشتراكات، و أن الأمور لن تظل على ما أصبحت عليه مع انتشار جائحة كورونا ، مضيفا على هامش الزيارة التي قادته الى هياكل قطاعه في البليدة، و الذي رافقته فيها وزيرة التضامنلإعطاء إشارة انطلاق طلب منحة التقاعد عن بعد، على اعتبار أن البليدة تم اختيارها كولاية نموذجية لتطبيق المشروع الجديد.



وكشف الوزير أنه سيتم إعادة النظر أيضا في ملف التقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، و أن مصالحه تعمل على عصرنة قطاعه من خلال آلية الرقمنة ،و توسعة المشروع بشكل كلي وتعميمه بكل ولايات الوطن لتسهيل العمل بالنسبة لطواقمه و تقديم خدمة مثلى و سلسة للزبائن، و التقليل من الوثائق للقضاء على مظاهر البيروقراطية ، فضلا عن تفعيل الشبابيك المتنقلة في البليدة.