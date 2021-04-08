تجددت مساء اليوم ولليوم الثالث على التوالي الاحتجاجات من طرف الغير المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية البويرة. اين عمت موجة الغضب المواطنين و افرغوها بمختلف الشوارع بالمدينة على غرار حي 140 مسكن ، حي زروقي وحي خزان الماء وحي 1100 مسكن، حيث تجمع العشرات من طالبي السكن الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة، أمام مقر الولاية صباحا وغلق شبكة الطرقات البلدية وإضرام النار في العجلات مساءا وذلك، احتجاجا على القائمة، التي وصفوها بقائمة العزاب والأقارب.



وطالب المحتجون والي البويرة التدخل لتجميد القائمة، وإعادة النظر فيها، باعتبارها أعدت دون مراعاة المقاييس القانونية، بل اعتمدت فيها لجنة التوزيع على المحاباة والقرابة ومعايير أخرى غير قانونية.



واتهم المحتجون رئيس الدائرة السابق ورئيس البلدية التورط في تمكين أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط، والدليل أن القائمة لم تنشر بالصور لمعرفة المستفيدين وضمت اسماء أكثر من 40 بالمائة من العزاب وشباب تقل أعمارهم عن 25 سنة، وأبناء موظفين، في حين حرم أرباب عائلات ومحدودي الدخل من الاستفادة.



وقد فتحت مصالح الولاية جناح بموقف السيارات لاستقبال الطعون، ودعت المقصيين الى اتخاذ الإجراءات القانونية .



هذا و امتنع رئيس الدائرة عن التصريح للخبر في حين لم يرد الوالي على طلب استقبال الخبر في حين لا يزال هاتف رئيس البلدية خارج مجال التغطية .