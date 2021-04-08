اكتشف الباحث في الأمن السيبراني ديف ووكر أن الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك (Facebook) مارك زوكربيرغ كان من بين 533 مليون مستخدم تم تسريب معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت بعد اختراق فيسبوك والذي اكتشف حديثا.



وكتب ووكر على تويتر "فيما يتعلق بـ#FacebookLeak، من بين 533 مليون شخص في التسريب، المفارقة هي أن مارك زوكربيرغ مدرج للأسف في التسريب أيضًا".



وقام ووكر بتغطية جزء من رقم زوكربيرغ، لكنه قال إنه وجد أن رقم هاتف زوكربيرغ المسرب كان مرتبطًا بحساب لتطبيق سيغنال (Signal)، وهو تطبيق الدردشة الذي يحتوي على تشفير من طرف إلى طرف، وهو منافس مباشر لتطبيق واتساب (WhatsApp) المملوك لفيسبوك.



وتم تصحيح المشكلة بحسب ما أكد متحدث باسم الشركة لموقع ماشابل (Mashable). لكن المتحدث لم يعلق على ما إذا كانت معلومات زوكربيرغ من بين البيانات التي تم تسريبها.



ردا على اكتشاف ووكر، استمتع تطبيق سيغنال بهذه الأخبار، حيث غرد "مع اقتراب الموعد النهائي لقبول شروط خدمة واتساب يوم 15 ماي المقبل، احتذ بمارك"، في دعوة للجمهور إلى التحول لسيغنال كما فعل رئيس واتساب مارك زوكربيرغ.



وتتضمنت سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة للواتساب -التي كان من المقرر تنفيذها في البداية في الثامن من فيفري الماضي ولكن تم تعليقها بعد رد فعل عنيف عام- تغييرات تتعلق بكيفية جمع البيانات واستخدامها.



ولن يتمكن المستخدمون الذين لا يقبلون تغييرات واتساب من قراءة الرسائل أو إرسالها، ولكن سيتمكنون من استقبال المكالمات والإشعارات "لفترة قصيرة".

اكتشف الباحث في الأمن السيبراني ديف ووكر أن الرئيس التنفيذي لشركة فايسبوك (Facebook) مارك زوكربيرغ كان من بين 533 مليون مستخدم تم تسريب معلوماتهم الشخصية عبر الإنترنت بعد اختراق فيسبوك والذي اكتشف حديثا.



وكتب ووكر على تويتر "فيما يتعلق بـ#FacebookLeak، من بين 533 مليون شخص في التسريب، المفارقة هي أن مارك زوكربيرغ مدرج للأسف في التسريب أيضًا".



وقام ووكر بتغطية جزء من رقم زوكربيرغ، لكنه قال إنه وجد أن رقم هاتف زوكربيرغ المسرب كان مرتبطًا بحساب لتطبيق سيغنال (Signal)، وهو تطبيق الدردشة الذي يحتوي على تشفير من طرف إلى طرف، وهو منافس مباشر لتطبيق واتساب (WhatsApp) المملوك لفيسبوك.



وتم تصحيح المشكلة بحسب ما أكد متحدث باسم الشركة لموقع ماشابل (Mashable). لكن المتحدث لم يعلق على ما إذا كانت معلومات زوكربيرغ من بين البيانات التي تم تسريبها.



ردا على اكتشاف ووكر، استمتع تطبيق سيغنال بهذه الأخبار، حيث غرد "مع اقتراب الموعد النهائي لقبول شروط خدمة واتساب يوم 15 ماي المقبل، احتذ بمارك"، في دعوة للجمهور إلى التحول لسيغنال كما فعل رئيس واتساب مارك زوكربيرغ.



وتتضمنت سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة للواتساب -التي كان من المقرر تنفيذها في البداية في الثامن من فبراير/شباط الماضي ولكن تم تعليقها بعد رد فعل عنيف عام- تغييرات تتعلق بكيفية جمع البيانات واستخدامها.



ولن يتمكن المستخدمون الذين لا يقبلون تغييرات واتساب من قراءة الرسائل أو إرسالها، ولكن سيتمكنون من استقبال المكالمات والإشعارات "لفترة قصيرة".