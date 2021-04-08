أكد المفتش البيطري بباتنة، رشيد بن لعماري اليوم الخميس إصابة 124 عنزة و15 بقرة بالحمى المالطية بهذه الولاية.

وأوضح نفس المسؤول أن هذه الإصابات تم تسجيلها منذ بداية يناير المنصرم إلى غاية اليوم الخميس وتتوزع بالنسبة للماعز عبر 32 بؤرة بالدشرة البيضاء ودشرة رادجو وإينركب ببلدية آريس بإجمالي 115 عنزة وبؤرة واحدة أصيبت فيها 8 عنزات ببلدية الشمرة وبؤرة أصيبت فيها عنزة واحدة بمروانة فيما تم تسجيل إصابة 15 بقرة في بؤرة واحدة ببلدية المعذر .

وأضاف المفتش البيطري للولاية بأن المصالح المختصة "قد أخذت عبر الولاية عينات من 152 بقرة بـ 11 مستثمرة و 222 عينة أخرى فيما يخص الماعز من 35 مستثمرة وتم إخضاعها للتحاليل المخبرية.

وحسب نفس المتحدث، فإن الحيوانات التي تأكدت إصابتها قد تم تحويلها إلى الذبح الصحي لبيع لحومها وتعويض المربين لأن البكتيريا تمر –حسبه- فقط للإنسان عبر الحليب الطازج ومشتقاته غير المبسترة .

وفيما تعكف حاليا المصالح البيطرية على أخذ عينات للماشية المشتبه إصابتها بالحمى المالطية، فقد تم بالتوازي مع ذلك إطلاق حملة تحسيسية لعدم شرب الحليب الطازج لماشية مصابة لأن الحمى المالطية تنتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق شرب حليب طازج ماشية مصابة.