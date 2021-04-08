الرابطة الأولى: ضبط تواريخ المقابلات المتأخرة

رياضة
8 ابريل 2021 () - إ.ب/وأج
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ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس، تواريخ ومواقيت المقابلات العشرة المتأخرة لبطولة الرابطة الأولى على النحو التالي:

 

الخميس 15 أفريل (الجولة 17):

وفاق سطيف - شبيبة القبائل (22:30)

 

الجمعة 16 أفريل (الجولة 14):

نجم مقرة - شباب بلوزداد (16:00)

شبيبة سكيكدة - مولودية الجزائر (16:00)

 

الثلاثاء 20 أفريل (الجولة 15):

أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (22:30)

 

الأحد 25 أفريل:

 الجولة 16:

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة (16:00)

أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر (22:30)

الجولة 18:

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (22:30)

شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف (16:00)

 

الجمعة 30 أفريل (الجولة 18):

شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر (16:00)

مولودية الجزائر - نجم مقرة (22:30).

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