الرابطة الأولى: ضبط تواريخ المقابلات المتأخرة
رياضة
8 ابريل 2021 () - إ.ب/وأج
ضبطت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس، تواريخ ومواقيت المقابلات العشرة المتأخرة لبطولة الرابطة الأولى على النحو التالي:
الخميس 15 أفريل (الجولة 17):
وفاق سطيف - شبيبة القبائل (22:30)
الجمعة 16 أفريل (الجولة 14):
نجم مقرة - شباب بلوزداد (16:00)
شبيبة سكيكدة - مولودية الجزائر (16:00)
الثلاثاء 20 أفريل (الجولة 15):
أهلي برج بوعريريج - شباب بلوزداد (22:30)
الأحد 25 أفريل:
الجولة 16:
شباب بلوزداد - شبيبة الساورة (16:00)
أهلي برج بوعريريج - مولودية الجزائر (22:30)
الجولة 18:
اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل (22:30)
شبيبة سكيكدة - وفاق سطيف (16:00)
الجمعة 30 أفريل (الجولة 18):
شباب بلوزداد - اتحاد الجزائر (16:00)
مولودية الجزائر - نجم مقرة (22:30).