أفادت عدة مصادر إعلامية، اليوم الخميس، أنه زيارة الوزير الأول الفرنسي جان كاستيكس إلى الجزائر تم تأجيلها إلى موعد لاحق.

وأضافت نفس المصادر أن تأجيل الزيارة، التي كانت مقررة في 10 و11 أفريل الحالي، جاء بطلب من الجانب الجزائري.

ولم يصدر إلى حد الآن أي تأكيد للخبر أو نفيه من الجهات الرسمية سواء في الجزائر أول فرنسا.

وكان جدول أعمال زيارة جان كاستيكس إلى الجزائر يتضمن بعث اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية التي لم تجتمع منذ ديسمبر 2017، وتقييم وضع العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية منها.