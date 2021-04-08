الرابطة الثانية: نتائج الجولة 11 والترتيب

رياضة
8 ابريل 2021 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

 

النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الخميس:

مجموعة الوسط:

اتحاد الأخضرية - اتحاد الحراش         1 - 0

أمل الأربعاء - اتحاد البليدة               2 - 1

أمل بوسعادة - مولودية بجاية             0 - 1 

شبيبة بجاية - وفاق المسيلة               2 - 1

رائد القبة - نجم بن عكنون                0 - 0

شباب بني ثور - وداد بوفاريك           2 - 0

 

الترتيب                               ن   ل

1. أمل الأربعاء           21  11  

--. مولودية بجاية        21  11

3. وداد بوفاريك          19  11

4. شبيبة بجاية            18  11

5. اتحاد الحراش         17  11 

--. نجم بن عكنون       17  11

7. اتحاد الأخضرية      13 11

8. وفاق المسيلة          12 11

--. رائد القبة              12  11 

10. شباب بني ثور      11  11

11. أمل بوسعادة         10 11

12. اتحاد البليدة          6  11.

 

مجموعة الشرق:

هلال شلغوم العيد - اتحاد الشاوية        0 - 0

شباب اولاد جلال - اتحاد عنابة          0 - 1

مولودية باتنة - جمعية الخروب          0 - 1

مولودية قسنطينة - شباب باتنة           1 - 0

اتحاد خنشلة - مولودية العلمة             0 - 1

نجم التلاغمة - دفاع تاجنانت             2 - 1

 

 الترتيب                         نقاط      لعب

1. هلال شلغوم العيد           22      11

--. اتحاد الشاوية               22      11

--. اتحاد عنابة                 22      11

4. مولودية قسنطينة           21      11

5. اتحاد خنشلة                 17      11

6. نجم التلاغمة                14     11

7. شباب باتنة                  13      11

--. مولودية العلمة             13     11

9. جمعية الخروب            11      11

10. دفاع تاجنانت             10     11

11. مولودية باتنة             8       11

--. شباب اولاد جلال           8       11.

 

مجموعة الغرب:

مستقبل واد سلي - شباب تموشنت  0 - 0

صفاء الخميس - جمعية وهران      0 - 2

اتحاد الكرمة - جيل عين الدفلى      2 - 0

أولمبي أرزيو - شبيبة تيارت         0 - 1

مولودية سعيدة - شباب عين وسارة  2 - 1

شباب واد أرهيو - اتحاد الرمشي    5 - 0

 

الترتيب :                نقاط   لعب

1 .مستقبل واد سلي   24     11

- جمعية وهران        24    11

3 . شباب تموشنت    23     11

4 . صفاء الخميس     17     11

5 .شبيبة تيارت        16    11

6 .مولودية سعيدة      15    11

7 .جيل عين الدفلى    14    11

8 .اتحاد الكرمة        13    11

- شباب واد أرهيو     13     11

10.شباب عين وسارة 9      11

11.أولمبي أرزيو      7      11

- اتحاد الرمشي         7      11.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول