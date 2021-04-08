الرابطة الثانية: نتائج الجولة 11 والترتيب
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الخميس:
مجموعة الوسط:
اتحاد الأخضرية - اتحاد الحراش 1 - 0
أمل الأربعاء - اتحاد البليدة 2 - 1
أمل بوسعادة - مولودية بجاية 0 - 1
شبيبة بجاية - وفاق المسيلة 2 - 1
رائد القبة - نجم بن عكنون 0 - 0
شباب بني ثور - وداد بوفاريك 2 - 0
الترتيب ن ل
1. أمل الأربعاء 21 11
--. مولودية بجاية 21 11
3. وداد بوفاريك 19 11
4. شبيبة بجاية 18 11
5. اتحاد الحراش 17 11
--. نجم بن عكنون 17 11
7. اتحاد الأخضرية 13 11
8. وفاق المسيلة 12 11
--. رائد القبة 12 11
10. شباب بني ثور 11 11
11. أمل بوسعادة 10 11
12. اتحاد البليدة 6 11.
مجموعة الشرق:
هلال شلغوم العيد - اتحاد الشاوية 0 - 0
شباب اولاد جلال - اتحاد عنابة 0 - 1
مولودية باتنة - جمعية الخروب 0 - 1
مولودية قسنطينة - شباب باتنة 1 - 0
اتحاد خنشلة - مولودية العلمة 0 - 1
نجم التلاغمة - دفاع تاجنانت 2 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. هلال شلغوم العيد 22 11
--. اتحاد الشاوية 22 11
--. اتحاد عنابة 22 11
4. مولودية قسنطينة 21 11
5. اتحاد خنشلة 17 11
6. نجم التلاغمة 14 11
7. شباب باتنة 13 11
--. مولودية العلمة 13 11
9. جمعية الخروب 11 11
10. دفاع تاجنانت 10 11
11. مولودية باتنة 8 11
--. شباب اولاد جلال 8 11.
مجموعة الغرب:
مستقبل واد سلي - شباب تموشنت 0 - 0
صفاء الخميس - جمعية وهران 0 - 2
اتحاد الكرمة - جيل عين الدفلى 2 - 0
أولمبي أرزيو - شبيبة تيارت 0 - 1
مولودية سعيدة - شباب عين وسارة 2 - 1
شباب واد أرهيو - اتحاد الرمشي 5 - 0
الترتيب : نقاط لعب
1 .مستقبل واد سلي 24 11
- جمعية وهران 24 11
3 . شباب تموشنت 23 11
4 . صفاء الخميس 17 11
5 .شبيبة تيارت 16 11
6 .مولودية سعيدة 15 11
7 .جيل عين الدفلى 14 11
8 .اتحاد الكرمة 13 11
- شباب واد أرهيو 13 11
10.شباب عين وسارة 9 11
11.أولمبي أرزيو 7 11
- اتحاد الرمشي 7 11.