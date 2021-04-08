النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، اليوم الخميس:

مجموعة الوسط:

اتحاد الأخضرية - اتحاد الحراش 1 - 0

أمل الأربعاء - اتحاد البليدة 2 - 1

أمل بوسعادة - مولودية بجاية 0 - 1

شبيبة بجاية - وفاق المسيلة 2 - 1

رائد القبة - نجم بن عكنون 0 - 0

شباب بني ثور - وداد بوفاريك 2 - 0

الترتيب ن ل

1. أمل الأربعاء 21 11

--. مولودية بجاية 21 11

3. وداد بوفاريك 19 11

4. شبيبة بجاية 18 11

5. اتحاد الحراش 17 11

--. نجم بن عكنون 17 11

7. اتحاد الأخضرية 13 11

8. وفاق المسيلة 12 11

--. رائد القبة 12 11

10. شباب بني ثور 11 11

11. أمل بوسعادة 10 11

12. اتحاد البليدة 6 11.

مجموعة الشرق:

هلال شلغوم العيد - اتحاد الشاوية 0 - 0

شباب اولاد جلال - اتحاد عنابة 0 - 1

مولودية باتنة - جمعية الخروب 0 - 1

مولودية قسنطينة - شباب باتنة 1 - 0

اتحاد خنشلة - مولودية العلمة 0 - 1

نجم التلاغمة - دفاع تاجنانت 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. هلال شلغوم العيد 22 11

--. اتحاد الشاوية 22 11

--. اتحاد عنابة 22 11

4. مولودية قسنطينة 21 11

5. اتحاد خنشلة 17 11

6. نجم التلاغمة 14 11

7. شباب باتنة 13 11

--. مولودية العلمة 13 11

9. جمعية الخروب 11 11

10. دفاع تاجنانت 10 11

11. مولودية باتنة 8 11

--. شباب اولاد جلال 8 11.

مجموعة الغرب:

مستقبل واد سلي - شباب تموشنت 0 - 0

صفاء الخميس - جمعية وهران 0 - 2

اتحاد الكرمة - جيل عين الدفلى 2 - 0

أولمبي أرزيو - شبيبة تيارت 0 - 1

مولودية سعيدة - شباب عين وسارة 2 - 1

شباب واد أرهيو - اتحاد الرمشي 5 - 0

الترتيب : نقاط لعب

1 .مستقبل واد سلي 24 11

- جمعية وهران 24 11

3 . شباب تموشنت 23 11

4 . صفاء الخميس 17 11

5 .شبيبة تيارت 16 11

6 .مولودية سعيدة 15 11

7 .جيل عين الدفلى 14 11

8 .اتحاد الكرمة 13 11

- شباب واد أرهيو 13 11

10.شباب عين وسارة 9 11

11.أولمبي أرزيو 7 11

- اتحاد الرمشي 7 11.