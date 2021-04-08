أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع نشطاء في الحراك الحبس المؤقت في قضية القاصر سعيد شتوان.

وشمل القرار كل من محمد تاجديت ومليك رياحي فيما تتواصل مجريات المحاكمة التي يتهم فيها أيضا كل من طارق دباغي، صهيب دباغي ونور الدين خيمود.

للتذكير تم اعتقال المتهمون الخمسة على خلفية نشر شريط فيديو للطفل سعيد شتوان على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن تعرضه لسوء معاملة داخل أحد المقرات الأمنية.

ووضع المهنيون تحت النظر قبل أن يتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية، اليوم الخميس، بمحكمة سيدي امحمد وسط حضور جمع من المتضامنين خارج أسوارها.

ويواجه المعنيون عدة تهم منها قيادة وتنظيم جمعية أشرار، نشر وترويج عمدا بأي وسيلة كانت أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام والتنكيل بالحياة الخاصة بطفل نشر صور بأي وسيلة من شانها الإضرار بحياة الطفل استغلال الطفل بوسائل الاتصال في مسائل منافية للآداب.