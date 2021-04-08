سجلت الجزائر 112 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفق بيان لوزارة الصحة، اليوم الخميس.

كما كشف نفس المصدر عن إحصاء 3 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" و97 حالة تعافي من الفيروس خلال نفس الفترة.

وأوضح ذات المصدر أن الإحصائيات الإجمالية منذ بداية انتشار الفيروس في الجزائر أواخر شهر فيفري 2020 بلغت 118116 حالة مؤكدة، 3119 وفاة و82289 حالة شفاء.

وأضاف البيان أن 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و21 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 2 ولايتين أزيد من 10 حالات.

فيما يخص عدد الحالات المتواجدة في العناية المركزة بمختلف مستشفيات الوطن فقد بلغ عددها 20 حالة وفق بيان الوزارة.