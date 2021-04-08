دعا رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الخميس، المواطنين إلى "التعبئة" و"التجنيد" تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل.

وقال قوجيل، في ختام جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن المواطنين مدعوون للإدلاء بأصواتهم في التشريعيات القادمة "في كنف الاحترام التام لأبجديات الديمقراطية وحرية التعبير"، حاثا إياهم على عدم الانصياع إلى "هواة الاصطياد في الماء العكر".

وفي سياق ذي صلة، أشاد رئيس مجلس الأمة بما جاء في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤكدا أن قراراته "ليست من قبيل العبث والتهويم"، داعيا "كل الغيورين على وحدة البلاد واستقلالها واستقلالية قرارها السياسي إلى التأسي بأسلافهم الشهداء والمجاهدين إبان الثورة التحريرية المظفرة والعمل على نبذ خلافاتهم وجعلها وراء ظهورهم".

وأضاف أن "المصلحة العليا للوطن تقتضي الترفع عن كل الخلافات والتباين في وجهات النظر".