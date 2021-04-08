تحدث مدرب المنتخب المغربي وحيد حليلوزيتش مرة أخرى عن المنتخب الوطني الجزائري خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس.

ودعا المدرب المعروف بقوة الشخصية الإعلام المغربي إلى وقف المقارنات بين منتخبهم ونظيره الجزائري، قائلا "الجميع في المغرب وحتى رئيس الجامعة لم يهضموا تتويج الجزائر بكأس إفريقيا الأخيرة في مصر".

وحسب المدرب السابق لـ"الخضر" فإن الأمر وصل إلى حد تفضيل المغاربة لفوز منتخب بلادهم بكأس إفريقيا بدل كأس العالم.

ودافع المدرب البوسني عن نفسه أمام الإعلام المغربي مؤكدا أنه قوله لن يذهب إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون للسياحة وسيعمل المستحيل لتشريف سمعة الكرة المغربية.