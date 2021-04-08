نشر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري لقائمة الدول الـ 100 الأكثر حيازة للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، وتصدرت السعودية الدول العربية باحتياطيات المعدن النفيس.

ووفقا للتقرير تمتلك السعودية 323.1 طن من الذهب، يليها في المرتبة الثانية لبنان باحتياطي يبلغ 286.8 طن، ومن ثم الجزائر، التي تمتلك احتياطيات بواقع 173.6 طن.

فيما أظهر المجلس ترتيب الدول العربية من حيث نصيب الفرد من احتياطيات البلد من الذهب، بعد احتساب حصة الفرد الواحد، يظهر أن المواطن اللبناني يتصدر أقرانه من الدول العربية بهذا المؤشر، إذ تبلغ حصة اللبناني 1.35 أونصة ذهب (وزن أونصة الذهب = 31.10 غرام)، بينما تبلغ حصة المواطن الجزائري 0.13 أونصة في الترتيب السابع بعد قطر 064 أونصة، والكويت بـ 0.60 اونصة، تم السعودية بـ 0.30، الامارات 0.17، والأردن 0.14.

وفيما يلي ترتيب الدول العربية من حيث نصيب الفرد من احتياطي البلد من الذهب: