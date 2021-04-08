استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية، ممثلين عن المجتمع المدني، وهذا في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس مع ممثلي المجتمع المدني، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، ممثلين عن المجتمع المدني وهم على التوالي: ممثلو جمعيات ذات منفعة عامة: عبد الرحمان حمزاوي، القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، حسين خليد رئيس الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "إقرأ".

ممثلو جمعيات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: حيدر بولبنان، رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين، محمد علال، رئيس الفدرالية الوطنية للصم الجزائريين.

ممثلو جمعيات حماية المستهلك: مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، محفوظ حرزلي، رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، والأمين العام للاتحاد العربي لحماية المستهلك، وعضو المنظمة الدولية والمكتب الإفريقي لحماية المستهلك".

وتدخل هذه اللقاءات التي حضرها مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان، في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس مع ممثلي المجتمع المدني".