يجب الحرص على اختيار الأغذية الصحّية والغنية بالعناصر المفيدة للجسم، في وجبتي الإفطار والسحور، وذلك لضمان خسارة الوزن، مع اتباع النصائح الآتية.

التمر: قد يستمر الصيام أحيانًا لمدة تصل إلى 12 ساعة أو أكثر. خلال هذا الوقت، يحتاج الجسم إلى الجلوكوز، الذي يعمل كمصدر للطاقة، وهو ضروري لأداء الجسم وظائفه بالشكل الصحيح. يمكن أن يستمر الجلوكوز من الطعام في الجسم حتى 5 ساعات، وبعد ذلك يميل الجسم إلى استخدام مخازن الدهون من أجل توفير الطاقة اللازمة. لذا، ينفع كسر الصيام بتناول التمر، الذي يُساعد في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي خسارة الوزن.

شرب الماء: يُعدّ الماء المفتاح الرئيس لفقدان الوزن في رمضان، علماً أن فوائد الماء لا تقتصر على منع جفاف الجسم أثناء الصيام فحسب، بل يتحكم الماء أيضًا في الرغبة الشديدة في تناول السكر بعد الإفطار. وفي هذا الإطار، يكفي شرب ثمانية أكواب من الماء أو السوائل، يوميّاً، مع تقسيمها على النحو الآتي: كوبان عند الإفطار، وأربعة أكواب بين الإفطار والسحور، فكوبان عند السحور.

ويُنصح بتجنّب المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل: القهوة أو الشاي الأسود، لأنها مدرة للبول. بالمقابل، يستبدل بالمشروبات المذكورة، شاي الأعشاب الذي يعدّ بديلًا رائعًا للماء، وقد يساعد في عملية الهضم.

لا للإفراط في تناول الطعام :من الهام تجنّب الإفراط في تناول طعام الإفطار، مع الأكل ببطء، ومضغ كل لقمة من الطعام بشكل جيد، مما سيقلل من كمية الطعام المتناولة.

ويُمكن تناول طبق صغير من شوربة الخضروات (أو شوربة العدس) في الوجبة، يليه طبق من السلطة الخضراء. ثم، يفضل تناول الطبق الرئيس بعد ساعة (أو ساعتين) من الإفطار، لمساعدة الجسم في هضم الطعام، من دون إرهاق الأمعاء. ا

ختيار الأطعمة الصحيّة :من الضروري استبدل الفواكه الطازجة أو السلطة أو التمر أو كوب من الحليب منزوع الدسم، بالأطعمة المقلية والدهنية، كما تناول الوجبة الرئيسة بعد ساعة ونصف على الأقل من الإفطار، على أن تكون غنية بالعناصر الغذائية المُفيدة للصحّة كالخضروات والكربوهيدرات والبروتينات لتلبية متطلبات الجسم الغذائية.

يفضل استبدل اللحوم البيضاء، مثل: الدجاج منزوع الجلد والأسماك، باللحوم الحمراء، مثل: اللحم البقري، وذلك لإدراج البروتينات الصحية في النظام الغذائي. وجبات خفيفة تناول ثمار الفواكه أو الخضروات، عند الشعور بالجوع بين الإفطار والسحور، فعال في الحفاظ على الوزن، مع ضرورة تجنّب الأطعمة التي تحتوي على السكر مثل: المشروبات الغازية. الاعتدال في تناول وجبة السحور تناول وجبة معتدلة، عند السحور، وغنية بالعناصر الغذائية المُفيدة للصحّة، يحدّ من الشعور العطش خلال النهار. وفي هذا الإطار، يمكن تناول البيض أو العصيدة الكاملة، والفواكه والحليب قليل الدسم أو عصير الفواكه، والقليل من الحبوب، والسلطة.

ومن الهام الحرص على تجنّب تناول الأطعمة الدهنية والزيتية والتوابل في السحور؛ وذلك لتلافي الإصابات بالانتفاخ وعسر الهضم والحموضة المعوية أثناء الصيام. أما في شأن الحلويات، فيُنصح بتناول حبّتين من القطايف بدون قطر (شيرة). أمّا إذا رغبتِ في تناول الحلويات الأخرى، فيجب الحرص على تناول قطعة صغيرة منها، وذلك لمرّتين في الأسبوع.

ممارسة الرياضة: يُنصح بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، كالمشي أو صعود السلالم، بعد ساعة على الاقل من وقت الفراغ من تناول الوجبة الرئيسة، الأمر الذي يُساعد في عملية الهضم، وفي إحراق السعرات الحرارية.

مشروبات للتخسيس : للمشروبات الطبيعيّة دورٌ فعّال في التخسيس في رمضان، كمشروب الليمون الحامض والكمّون، أو عصير البقدونس. فشرب هذه المشروبات يُساعد في إحراق الدهون المتراكمة في الجسم وخسارة الوزن، وكذلك تقليل الشهية والحدّ من الشعور بالجوع أثناء صيام اليوم الثاني.