عاد قطار نقل المسافرين في حدود منتصف نهار اليوم الخميس ليضرب من جديد بقلب مدينة سيدي بلعباس، كان قادما من وهران إلى عاصمة المكرة، تسبب في وضع حد لحياة ثلاثيني لم يتمكن أفراد الحماية المدنية الذين تدخلوا لنقل جثته من تحديد هويته.

وكانت حادثة الدهس قد خلفت من ورائها موجة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، "في ظل فشل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم ومناصبهم من إيجاد حل نهائي لمعضلة تغلغل القطار وسط النسيج العمراني للمدينة"، مع الإشارة إلى تسبب "قطار الموت" كما يلقب بسيدي بلعباس في إسقاط العشرات من الضحايا خلال العشرية الأخيرة دون أن تتخذ أي إجراءات عملية للحيلولة دون سقوط المزيد من الأبرياء.

يذكر أن جثة القتيل حولت من قبل أفراد الحماية المدنية صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني.