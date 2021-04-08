استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الخميس، رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرانسوا لوكوانتر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الطرفين تطرقا في محادثاتهما إلى حالة التعاون العسكري بين البلدين كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الفريق شنڨريحة، إن الجزائر تعتبر استقرار وأمن جيرانها مرتبطا مباشرة بأمنها وهي تبذل جهودا جبارة من خلال تكييف التشكيلات العسكرية على كامل حدودها بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي.

كما تحدث الفريق شنڨريحة مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية حول إشكالية التجارب النووية والتجارب الأخرى في الصحراء الجزائرية.

وقال: "أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة الـ 17 للفوج المختلط الجزائري الفرنسي المزمع عقده خلال شهر ماي 2021 بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رڤان وإن إكر.