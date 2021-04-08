استلمت اليوم الخميس ولاية إليزي شحنة من الأغنام بتعداد 110 رؤوس التي استوردت من مالي في إطار تجارة المقايضة الحدودية، موجهة لتموين السوق المحلية باللحوم تحسبا لشهر رمضان، حسب ما علم لدى مسؤولي مديرية التجارة.

وتم استيراد هذه المواشي مقابل تصدير 20 طنا من التمور من قبل أحد المتعاملين الاقتصاديين المحليين المرخص لهم بممارسة هذا النوع من النشاط التجاري وذلك عبر المنفذ البري الحدودي بولاية تمنراست.

وأوضح مدير القطاع بتمنراست رشيد حمادي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأغنام المستوردة قد أخضعت للمراقبة البيطرية لضمان شروط الجودة والسلامة الصحية وفق ما تقتضي شروط هذا النوع من التبادل التجاري.