أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، اليوم الخميس، عن فتح أبواب بعض المكاتب استثناء غدا الجمعة خلال الفترة الصباحية وهذا تحسبا لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح بيان المؤسسة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "تحسبا لاستقبال شهر رمضان الكريم الموافق للسنة الهجرية 1442، واستجابة للإقبال الواسع للزبائن على مكاتب البريد عشية حلول الشهر الكريم، تعلن مؤسسة بريد الجزائر عن فتح بعض مكاتب البريد استثناء يوم غد الجمعة 9 أفريل 2021 خلال الفترة الصباحية".

وأضاف المصدر ذاته، أن المكاتب المعنية بالفتح هي تلك التي تعرف توافدا كبيرا للزبائن على غرار المكاتب الموجودة بالمدن الكبرى.

هذا وستوافي مؤسسة بريد الجزائر زبائنها الكرام بقائمة المكاتب المعنية بالفتح على حساباتها الرسمية على مدار اليوم.