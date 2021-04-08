قال وزير الداخلية كمال بلجود، اليوم الخميس، أن الجزائر تتعرض إلى محاولات لإغراقها بالمخدرات مؤكدا، عزم الدولة على التصدي لها.

وكشف الوزير خلال رده على اسئلة نواب مجلس الأمة، أن مصالحه تبنت مخطط عمل جديد في هذا المجال لمكافحة هذه الظاهرة مع جميع القطاعات والمجتمع المدني.

وأكد الوزير في هذا السياق، أنه تم تسخير 48 فرقة من الشرطة لمكافحة الاتجار المخدرات.

وتابع أنه تم توقيع اتفاقيات مع وزارة التربية لمكافحة العنف في المؤسسات التربوية

من جهة أخرى، قال الوزير أن الولاة يؤدون مهامهم بمسؤولية واهتمام وفق الصلاحيات الممنوحة لهم ويخضعون لمراقبة دورية.