رفعت "الخبر" أول أمس الستار عن أسماء الفائزين من قرائها الأوفياء المشاركين في مسابقة "الخبر" الكبرى للأسبوع الثاني على التوالي، بمقر الجريدة في حيدرة بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور القائمين على المسابقة والمحضر القضائي لإضفاء الشفافية على العملية التي أسفرت عن 3 فائزين.

سيكون المحظوظون على موعد مع البهجة التي تصنعها كالعادة جريدتهم المفضلة "الخبر"، رفقة شريكها الاقتصادي "ايريس"، بعرض هدايا قيمة ومتنوعة كل أسبوع، في مقدمتها مجموعة من الأجهزة الكهرومنزلية، تهديها لقرائها المحظوظين.

وفي سحب مسابقة "الخبر" الكبرى للأسبوع الثاني، عرفت العملية مشاركة قياسية عكَسها الكم الهائل من الرسائل القصيرة، إلا أن الحظ كان من نصيب 3 فائزين بالهدايا.

وستستمر عملية السحب خلال كل يوم أحد، والإعلان عن النتائج سينشر بالجريدة لاحقا على مدار 90 يوما كاملا، للكشف عن أسماء الفائزين بشكل دوري، إلى غاية السحب الأكبر (الأخير)، حين يحظى صاحب الحظ السعيد بدراجة نارية (سكوتور) وطقم من الأجهزة الكهرومنزلية.

يذكر أن المسابقة انطلقت منذ 15 يوما وأسفرت عن 50 فائزا خلال الأسبوع الأول بمختلف الهدايا الكهرومنزلية، وستستمر على مدار 90 يوما إلى غاية السحب النهائي، حيث يتسنى للمشاركين إرسال الرسائل النصية القصيرة (أس أم أس) انطلاقا من أرقام جميع متعاملي الهاتف النقال في الجزائر. ولمضاعفة فرص المشاركين في الفوز، يُسمح بإعادة إرسال الأجوبة أكثر من مرة.

أسماء الفائزين:

الفائز 1: شنتوف لحسن (مستغانم)

الفائز 2: بن ناصر حمزة (بجاية)

الفائز 3: قوادري مصطفى (عين الدفلى)