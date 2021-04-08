عاقبت لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نجم نادي باريس سان جيرمان اللاعب الدولي البرازيلي نيمار، بعد طرده خلال مواجهة ليل.

ونال نيمار البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 بعدما دفع لاعب ليل تياغو ديالو على أرض الملعب قبل أن يتشاجرا ويُطردا كلاهما.

ولم يكتفِ نيمار بذلك بل دخل في مشاجرة مع ديالو بعد انتهاء المباراة في النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

واجتمعت لجنة الانضباط لبحث الأمر وقررت فرض عقوبة الإيقاف على نيمار لمدة مباراتين مع ثالثة دون تنفيذ.

هذه العقوبة تعني غياب نيمار عن مواجهتي ستراسبورغ وسانت إيتيان.