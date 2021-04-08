علمت "الخبر" من مصادر موثوقة أن مصالح الدرك الوطني لدائرة سيدي لعجال بالجلفة تمكنت من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج.

واستنادا إلى المصدر ذاته فإن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تلقت معلومات دقيقة عن قدوم سيارة على متنها كمية معتبرة من الكيف المعالج ليتم نصب كمين محكم بالطريق الولائي رقم 40 الرابط بين حاسي فدول وسيدي لعجال وعلى إثر ذلك تم توقيف السيارة المشتبه فيها التي تحمل علامة لقناة تلفزيونية خاصة وعلى متنها كمية معتبرة من الكيف قدرت بـأكثر من 25 كلغ ليتم تحويل السيارة وسائقها الذي يحمل أمر بمهمة صادرة عن نفس القناة الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي لعجال ومباشرة التحقيقات في القضية.