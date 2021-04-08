أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، اليوم الخميس، تأجيل بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس" هذا العام لمدة أسبوع لتصبح في الفترة بين 30 ماي و13 جوان المقبلين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن تنطلق ثاني البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي 23 ماي. وستنتهي نسخة العام الحالي في 13 جوان المقبل قبل أسبوعين من موعد انطلاق بطولة ويمبلدون.

ويتوقع أن يكون لقرار التأجيل تأثيرات على برنامج البطولات خلال الموسم الحالي وبصفة خاصة موسم البطولات التي تقام على الملاعب العشبية.

وسيكون الإسباني رافائيل نادال المصنف ثالثا عالميا وملك الملاعب الترابية بدون منازع، المرشح الأوفر حظا للتويج بلقب البطولة التي فاز بها 12 مرة.

ومن المرجح أن تشهد نسخة 2021 عودة السويسري روجير فيدرر إلى الملاعب الترابية الباريسية حيث ظهر مرة واحدة فقط منذ 2015 وكانت في عام 2019، عندما وصل إلى نصف النهائي قبل أن يطيح به غريمه نادال الذي يتقاسم معه الرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى (20 لكل منهما).