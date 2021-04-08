تجمهر صباح اليوم المئات من الشباب أمام مقر المجلس القضائي بورڤلة، مرددين شعارات متضامنة من الناشط الجمعوي عامر قراش المدان بسبع سنوات سجنا نافذا بتهم جنائية.

وطالب المحتجون بإطلاق سراح قراش واصفين إياه بالمناضل الذي لم يقترف أي جرم يستحق السجن سوى الدفاع عن الحقوق المهضومة لولاية ورڤلة، مشددين على ضرورة الإسراع في برمجة محاكمته لاسيما عقب دخول المعني في إضراب عن الطعام من داخل سجنه احتجاجا على" التماطل الحاصل في معالجة ملفه".

وندد المنتفضون بالسياسة المنتهجة في حق النشطاء بالولاية، داعين السلطات إلى قراءة الواقع والتعجيل بالحلول الجذرية للمشاكل والنقائص الكبرى التي تعاني منها المنطقة الغنية الفقيرة.