تمكنت مصالح أمن ولاية الوادي من حجز 103050 قرص مهلوس وتوقيف شخصين مشتبه فيهما، على إثر تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أن حيثيات العملية المندرجة في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، والتي نفذها عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن الولاية، "تعود إلى استغلال معلومات مؤكدة واردة إلى المصلحة، مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بتنظيم عملية بيع وشراء لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص".

وأضاف البيان أنه "فور ذلك تم تكثيف التحريات، والتي أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بأزيد من 100 ألف قرص مهلوس، "مشيرا إلى أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا".