أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، أن تدشين مستشفى الحروق 120 سرير بوهران سيتم وضعه حيز الخدمة قريبا.

وأوضح منشور الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد قد استهل زيارته لولاية وهران لمعاينة المستشفى.

وجاءت الزيارة التي تدوم يومين عقب إشراف بن بوزيد على الافتتاح الرسمي للصالون الدولي للأجهزة والعتاد الطبي في طبعته الثالثة والعشرين بمركز المؤتمرات لمدينة وهران أمس الأربعاء .