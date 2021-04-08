تعود المساجد في دول عربية إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك، كليا أو جزئيا، لاسيما صلاة التراويح، بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن، أعلنت ست دول هي الجزائر والسعودية والإمارات والكويت والعراق ومصر، السماح بإقامة الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح في المساجد، بينما أعلنت كل من قطر وسلطنة عمان والأردن عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان، الذي يبدأ في 13 أفريل الجاري، وفق حسابات فلكية، وتتحرى أغلب الدول هلاله يوم الإثنين المقبل.

ومع استمرار جائحة كورونا، فرضت الدول الست تدابير احترازية بشأن الصلاة في المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى لصلاة التراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة خاصة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية.

وأعلنت الجزائر، عن فتح المساجد للفروض والجمعة والتراويح، على ألا يتعدى وقت صلاة التراويح 30 دقيقة، وفق بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الصادر في الفاتح أفريل الجاري. وخلال رمضان، يستمر حظر تجوال في 9 ولايات بين الساعة 23:00 ليلا 04:00 صباحا.

كما أعلنت السعودية إقامة الفروض وصلاة التراويح، وتوزيع وجبات فردية للإفطار بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، لمن يحصل على تصريح من تطبيق "اعتمرنا" (تابع لوزارة الحج والعمرة)، وذلك بعد نحو 10 أيام على إعلان إقامة التراويح بالمسجد النبوي في المدينة المنورة، وفق رئاسة شؤون المسجدين، في 28 مارس الماضي.