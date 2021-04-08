أسفر حادث مرور، مساء أمس الأربعاء، عن إصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة بولاية ڨالمة، حسبما أفاد اليوم الخميس بيان للحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر، أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تدخلت على الساعة الخامسة و22 دقيقة لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ڨالمة وسوق أهراس قرية حجر منقوب، يتمثل في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات سياحية.

وخلف الحادث إصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين سنتين و64 سنة من جنس 06 ذكور و04 إناث تم إسعافهم ونقلوا بواسطة ثلاث سيارات إسعاف، إلى مستشفى الحكيم عقبي.