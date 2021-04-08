يمثل اليوم الخميس خمسة نشطاء الحراك الشعبي، وهم محمد تاجديت ومليك رياحي وصهيب دباغي، وطارق دباغي، ونور الدين خيمود، أمام وكيل جمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، بعد توقيفهما على خلفية تظاهرة السبت.

لم توجه للشبان الخمسة لحد الآن أيّ تهمة بصفة رسمية في حين ربطت مصادر إعلامية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، سبب توقيف النشطاء الخمسة، بقضية القاصر س.شتوان، الذي صرح بتعرضه لاعتداء جنسي داخل مركز الشرطة بالعاصمة، ما دفع بالنيابة إلى تنظيم ندوة صحفية لتشير أن المعني تراجع عن أقواله.