قال مدير عصرنة إدارة العمل والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، لوعيل محمد، أن التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا تهدف إلى توفير خدمات إلكترونية للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية ومواصلة لبرنامج عصرنة الخدمات.

ومن بين تطبيقات التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني للإشتراكات، تطبيق "الحساب الفردي للناشط الأجير" الذي يسمح للعمال الأجراء الذين لديهم 59 سنة بالنسبة للرجال، و51 سنة بالنسبة للنساء، بالإطلاع على المسار المهني بالتفصيل والمبالغ الخاضعة للإشتراكات التي على أساسها سيحسب المعاش، وكذا تحضيرهم للتقاعد فضلا عن تقليص فترة معالجة ملف تقاعده حين يودعه لدى الصندوق الوطني للتقاعد.

أما العمال غير الأجراء فيستفيدون من خدمات مماثلة عبر تطبيق "ضمانكم". كما يسمح تطبيق التصريح عن بعد والدفع الإلكتروني للإشتراكات لأرباب العمل الإستفادة من خدمات التصريح ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد.