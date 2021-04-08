استأنفت مساء أمس الأربعاء الولايات المتحدة مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبّان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب وأعلنت تمسّكها بحلّ الدولتين للتوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني-الصهيوني، في خطوة أثارت "خيبة أمل" الصهاينة.

وكشفت إدارة الرئيس جو بايدن عن قيمة المساعدة الأمريكية للفلسطينيين التي ستبلغ 235 مليون دولار (نحو مئتي مليون أورو). وأوضحت أنّ الولايات المتحدة ستدعم مجدداً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمساهمة قدرها 150 مليون دولار.

كما ستقدم 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة و10 ملايين دولار لجهود بناء السلام. وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن في بيان إنّ "المساعدة الأمريكية الخارجية للشعب الفلسطيني تخدم المصالح والقيم المهمة للولايات المتحدة. إنها توفر مساعدة حيوية لمن هم بأشد الحاجة إليها وترعى التنمية الاقتصادية وتدعم الحوار الصهيوني الفلسطيني والتنسيق الأمني والاستقرار".

وسارعت السلطة الفلسطينية إلى الترحيب بقرار إدارة بايدن، مبدية أملها في "عودة العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة"