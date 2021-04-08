انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد بيانات رسمية كشفت ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية على نحو كبير مما أثار مخاوف بشأن ضعف الطلب في أقوى اقتصاد في العالم. وتراجع خام "برنت" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 62.65 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش.

وهبط الخام الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 59.24 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إنه بينما انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر مما توقعه المحللون، قفزت مخزونات البنزين بقوة، خلافا للتوقعات أيضا.

وانخفضت مخزونات النفط 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى قرابة 502 ملايين برميل، وزادت مخزونات البنزين أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات بانخفاض، إلى ما يقل قليلا عن 230 مليون برميل. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عند تسوية التعاملات مساء أمس، بعد بيانات المخزونات الأمريكية ومع رصد تطورات جهود التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وشهد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جوان ارتفاعاً بنحو 0.7% أو 42 سنتاً ليسجل 63.16 دولار للبرميل عند التسوية.

كما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم ماي بنسبة 0.7% أو 44 سنتاً ليصل إلى 59.77 دولار للبرميل.