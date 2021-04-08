نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إلى هبوب رياح قوية وزوابع رملية على عدة ولايات ساحلية وجنوبية. وأوضح تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة أن رياحا قوية وزوابع رملية ستميز الطقس بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، في ولايات بشار، ورڤلة، إليزي، الوادي، غرداية، المنيعة، بني عباس، تيميمون، تڤرت وعين صالح.

كما ستهب رياح قوية على أربع ولايات ساحلية بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، وهي تيبازة، وهران، مستغانم والشلف، ويتوقع أن تصل سرعة هذه الرياح بين 50 و60 كلم في الساعة.