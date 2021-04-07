قررت الحكومة المغربية فرض حظر تجول ليلي في البلاد خلال شهر رمضان، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا.



وقالت الحكومة المغربية في بيان لها، إن "حظر التجول اليومي سيبدأ من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة".



وأشارت إلى أنه "تقرر الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا، والجاري العمل بها حاليا".



وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت في 5 أبريل الحالي عن انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات.