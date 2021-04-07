اعلنت وزارة الموارد المائية سهرة اليوم الأربعاء، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، ان التزود بالماء سيكون 24/24 ساعة خلال شهر رمضان لسكان ولاية العاصمة.



وجاء في بيان الوزارة :" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم و خاصِّيتِه عند الجزائريين و قصد وَضْع سَاكِنَة الجزائر الكُبْرى في اَرْيَحِيَة من ناحية التَّزَوُد بالماء الشروب و في إطار المجهودات التي يبذلها القطاع مدعما بالسلطات العليا للبلاد ، سَطَّرْنا برنامجا إستعجاليا بهدف تعزيز قُدُرات حشد المياه المُوَجَّهة للشرب عبر إنجاز أكثر من 200 مَنْقَب بالإضافة الى تأْهيل و تَوْسيع اَرْبَع محطات اُحَادِيَة الكُتْلَة stations monobloc لِتَحْلِيَة مياه البحر، وكذا تحويل مياه واد سِيبَاوْ نحو سد تَاكْسِيبْت، و ربط نِظامَيْ سَدَّيْ غْرِيب و بورومي مع العِلْم أَنَّ هذه السُّدُود تُسَاهِم في تموين الجزائر الكُبْرى في عَمَلية التزويد بالمياه الصالحة للشرب".



وتابع البيان" بعد تَقْيِيمِنَا لِلْإِمْكَانِيَات المائية التي يُمْكِنُ حشدها و كدا آراء مختلف الفاعلين في تسيير الخدمة العمومية للمياه، تَقَرَّرَ و خِلَافًا لما تَمَّ تَدَاوُلُهُ اليوم، الحِفَاظ على تَزْوِيد السَّاكِنَة بِصِفَةٍ دائِمَة و مُسْتَمِرَّة 24 ساعة، خلال شهر رمضان المُعَظَّم.



ودعت وزارة الموارد المائية بالمناسبة كافة المواطنين للاقتصاد في الماء و اسْتِعْمَالِه بصفة عَقْلَانِيَّة لما يَتَمَيَّز به هذا المورد من هَشَاشَة و نُدْرَة.